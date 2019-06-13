شكرا لقرائتكم خبر عن ”أبوعلي الحاكم” المطلوب رقم 5 للسعودية على مشارف جيزان [فيديو] والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر القيادي البارز في ميليشيا الحوثي والمعين من قبلهم رئيساً للاستخبارات العسكرية، عبدالله يحيى الحاكم “أبو علي الحاكم” على مشارف منطقة جيزان السعودية الحدودية مع اليمن.

ويعد “الحاكم” القائد الميداني والعسكري للحوثيين والمطلوب رقم (5) للسعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، ضمن قائمة تضم 40 مطلوباً أعلنت عنها في نوفمبر 2017 على رأسها زعيم الميليشيا الانقلابية، عبدالملك الحوثي.

ونشر ما يسمى بـ”المركز الإعلامي لأنصار الله” التابع للحوثيين فيديو ظهر خلاله “أبوعلي الحاكم”، وهو يصافح مسلحي الميليشيا على مشارف منطقة جازان الحدودية.

وبحسب المركز فإن زيارة “أبو علي الحاكم” لـ”محور جيزان” برفقة عدد من العسكريين الموالين للميليشيا ومشائخ من مديرية “نهم” (شرق صنعاء) جاءت في إطار الزيارات التي تقوم بها قيادات الحوثيين لعناصرها بالتزامن مع عيد الفطر.

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وتشهد المناطق الحدودية اليمنية السعودية معارك توصف بـ”العنيفة” بين الجيش السعودي من جهة وميليشيا الحوثي الانقلابية من جهة أخرى.

وكان الحوثيون أعلنوا في وقت سابق سيطرتهم على 20 موقعاً عسكرياً في منطقة نجران، جنوبي المملكة، وفق قناة “المسيرة” الناطقة باسمهم.

ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابهم على السلطة الشرعية المعترف بها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.