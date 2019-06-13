إعتراف أممي بعدم إلتزام الميليشيات بالإنسحاب من موانئ الحديدة

إعترفت منظمة الأمم المتحدة، بشكل غير مباشر بعدم إلتزام ميليشيا الحوثي الإنقلابية بالإنسحاب بشكل كامل من موانئ الحديدة، وهو ما أعلنته الميليشيات في وقت سابق من الشهر الماضي وأكدته حينها بعثة الأمم المتحدة .

ودعت المنظمة الأممية اليوم، الميليشيات إلى الإسراع بإكمال عملية إزالة جميع المظاهر العسكرية في ميناء الحديدة، بما في ذلك الخنادق كجزء من التزامهم.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن المظاهر المسلحة في مينائي الصليف ورأس عيسى قد انتهت، لكنها موجودة في ميناء الحُديدة إلى حد كبير.

وأضاف البيان بحسب وكالة الأناضول التركية، أن رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاقية الحُديدة الفريق مايكل لوليسغارد دعا الحوثيين إلى إكمال عملية إزالة جميع المظاهر العسكرية بسرعة، بما في ذلك الخنادق.

وأشار البيان إلى أنه يتعين على بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحُديدة (أونمها) التأكد من حجم قوة خفر السواحل المتُفق عليها (450 فردًا).

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وفي ديسمبر الماضي، توصلت الحكومة الشرعية وميليشيا الحوثي إلى اتفاق في مفاوضات السويد بشأن ملفات عديدة، بينها الوضع في الحديدة، برعاية الأمم المتحدة.

وينص الاتفاق على سحب عناصر من الحديدة وموائنها، بحلول 7 يناير/ كانون الثاني الماضي، لتفادي هجوم شامل على الميناء، وتمهيدًا لمفاوضات تنهي حربًا دخلت عامها الخامس.

لكن خلافات بين الطرفين بشأن تفسير بنود الاتفاق أدت إلى تأجيل تنفيذه، مع استمرار سيطرة الحوثيين على محافظات، بينها الحديدة والعاصمة صنعاء، منذ 2014.

وأعلنت الميليشيات في 14 مايو/ أيار الماضي، أنها إختتمت المرحلة الأولى من إعادة الانتشار في محافظة الحُديدة (غرب) وموانئها، وهي: الحُديدة، الصليف، ورأس عيسى.

لكن الحكومة اتهمت حينها الحوثيين، بأنهم سلموا الموانئ لعناصر تابعة لهم، بما يخالف اتفاق السويد.