المجلس الإنتقالي الجنوبي يساهم في إزالة آثار الأمطار الأخيرة في عدن

يساهم المجلس الإنتقالي الجنوبي، في إزالة آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن وعدد من المحافظات المجاورة ضمن المنخفض الجوي الذي شهدته المنطقة .

وقامت عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، عضو لجنة الطوارئ في المجلس الانتقالي، والمكلفة بمديريات كريتر والمعلا والتواهي وخورمكسر، المحامية نيران سوقي، اليوم الأربعاء، بجولة استطلاعية بمديرية خورمكسر لرصد الأماكن التي لازالت تحتاج لأعمال شفط المياه الراكدة منها، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت قبل أيام على العاصمة عدن.

وأكدت المحامية نيران سوقي أن لجنة الطوارئ وبتوجيهات من القائد عيدروس قاسم الزبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ستقف مع أبناء العاصمة عدن في محنتهم، وسوف تستمر حملة لجنة الطوارئ في إزالة المياه الراكدة من بقية مديريات العاصمة عدن ومنها مديرية خورمكسر التي تعد من المديريات الأكثر تضررا جراء الأمطار.