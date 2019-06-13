هاني بن بريك: ممارسات حزب الاصلاح خيانة لاينبغي السكوت عنها

وصف نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي هاني بن بريك ممارسات حزب الإصلاح بالخيانة التي لا ينبغي السكوت عنها محذرا التحالف من استمرار الدعم لحزب الإصلاح الإخونجي الذي سيؤدي بالنهاية لخسارة الحرب.
وقال بن بريك في تغريدات له على تويتر ان أول خطوة للقضاء على حزب الإصلاح الإخونجي الإرهابي الخائن هي بالقضاء على سيطرته على مأرب وتعز وتمكين أهل المحافظتين الطيبين الصادقين في ولائهم وتحريك جبهاتهم للزحف إلى صنعاء.
وتابع قائلا: وحينها أضمن للتحالف في شهر واحد ستسقط جبهات الحوثي واحدة تلو الأخرى وصولا لصنعاء.
وأضاف: الحوثي يمارس سياسة النفس الطويل في الحرب فهو ليس دولة ولايضره طول الحرب وإن لم تحسم المعركة فمعناه بقاء الحوثي مسيطرا وهذا ما يعمل عليه الإخونج.
واختتم بن بريك تغريدته قائلا:من يصر على دعم الإخونج خائن للدين وللوطن ولولاة الأمراللهم فاشهد.
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