شكرا لقرائتكم خبر عن أجهزة الامن تضبط أسلحة وذخائر في عدن (صور) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ضبطت أجهزة الأمن في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، أسلحة وذخائر “مجهولة المصدر” كانت مخزنة في أحد الأحواش شمال شرق المدينة.
وقال مصدر محلي لـ”المشهد اليمني” إن عملية رصد وتحري واسعة قادبها الأجهزة الامنية قادت إلى اكتشاف أسلحة مخبأة في أحد الاحواش خلف ملعب 22 مايو في شارع عبدالقوي بمديرية الشيخ عثمان شمال شرق عدن”.
وأوضح المصدر أنه تم التحريز على جميع الأسلحة المضبوطة، وفتح محضر للتحقيق في الحادثة لمعرفة الجهة التي قامت بتخزينها.
وكان أفراد نقطة المنصة [المشهور] غرب عدن ضبطت الثلاثاء الماضي شاحنة ناقل متوسطة محملة بعدد من الأسلحة والذخائر كانت في طريقها إلى عدن.
وتشهد العاصمة المؤقتة عدن انفلاتا أمنياً منذ تحريرها في 2015 وسجلت العديد من حوادث الاغتيال التي طالت عسكريين وأمنيين وأئمة مساجد.
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