شكرا لقرائتكم خبر عن موقع "فلايت رادار " يكشف بـ "الصور" ما الذي حل بمطار أبها السعودي عقب هجوم الحوثيين الصاروخي (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صور موقع فلايت رادار 24 المختص برصد حركة الملاحة الجوية في مطار أبها لا تزال متوقفة حتى الآن. وبينت الصور أن رحلة جوية كانت قادمة من مطار جدة وكان من المقرر أن تصل إلى مطار أبها عند الثانية عشر من ظهر يوم الأربعاء إلا أنها تجاوزت المطار.

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