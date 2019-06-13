شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو : نادر ينشر لأول مرة عن محاولة اغتيال الشيخ جابر الصباح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مقطع فيديو نادر عرض برنامج الراحل الذي يٌعرض على قناة ” روتانا خليجية ” ، لقطات أرشيفية من محاولة اغتيال الشيخ الراحل جابر الصباح عام 1985م باستهداف من عناصر موالية لإيران.

وبحسب الفيديو الفيديو ، تقديم جابر الصباح خطاب لمواطنيه بعد تعرضه لمحاولة الاغتيال بساعات ، قائلاً : "مهما طال الزمن لن يطول أو يقصر ولكن الأهم هو الكويت ، لقد سمعتم ما حدث اليوم ، والمؤمن يٌسلم أمره إلى الله تعالى ، وأنا بخير والحمد لله ، وما تعرضت له نتعرض له من حوادث وذلك لن يثنينا أو يثني الكويت أن تعمل من أجل الخير لأمتنا الإسلامية ".

وذكر عنه الدكتور محمد الرميحي أن الشيخ الراحل كان على سرير المرض، وكان يقول: أنا لا تعنيني نفسي، أنا رجل مثلي مثل بقية أبناء آدم، لكن ما أشعر به من ألم هو في ضرب المدافع على معسكرات الفلسطينيين في لبنان.

وقال الشيخ علي جابر الأحمد الصباح: "لا يمكن أن ننسى موقف المملكة والملك فهد عندما قال : "إذا راحت الكويت تروح السعودية معها"

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وأضافت ابنته الشيخة أوراد بنت جابر "لم نكن مميزين، ولم نشعر يوما من الأيام أننا أبناء الأمير، والسبب يعود لطريقة تربية الشيخ جابر لنا على التواضع".

وقد كان الشيخ الراحل حريصا على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وحرص على سؤال واستفتاء العلماء.

كما حرص على البعد عن الأضواء والضوضاء، وتوجيهه لإلغاء كلمة "المفدى" و"المعظم" وما يشابهها من ألفاظ تفخيمه في الحديث عنه.