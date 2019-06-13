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تراجع كبير للعملات الاجنبية امام الريال اليمني مع بداية يوم الخميس …اخر التحديثات

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عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مع بداية اليوم الخميس تراجعاً كبيراً مع ارتفاع أسعار الدولار بمختلف المحافظات.

وكانت الأسعار كالتالي:
أسعار الشراء:

الريال السعودي بـ 142 ريالًا

الدرهم الإماراتي بـ 144 ريالا 

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الدولار الأمريكي 556 ريالًا

أسعار البيع:

 الريال السعودي بـ 145ريالًا

الدرهم الإماراتي بـ 147 ريالاً

الدولار الأمريكي 562 ريالًا

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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