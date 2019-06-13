شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع كبير للعملات الاجنبية امام الريال اليمني مع بداية يوم الخميس …اخر التحديثات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية مع بداية اليوم الخميس تراجعاً كبيراً مع ارتفاع أسعار الدولار بمختلف المحافظات. وكانت الأسعار كالتالي:

أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 142 ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 144 ريالا Advertisements الدولار الأمريكي 556 ريالًا أسعار البيع: الريال السعودي بـ 145ريالًا الدرهم الإماراتي بـ 147 ريالاً الدولار الأمريكي 562 ريالًا

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