شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو : ديسكو في جدة .. غضب عارم في السعودية بعد افتتاح أول ‘‘ملهى ليلي’’ تقدم فيه مشروبات.. شاهد ماذا يوجد بداخله (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - فجر افتتاح أول “ديسكو حلال” في جدة، والمتوقع اليوم الأربعاء، موجة غضب واسعة حولت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية إلى منصة نارية للتعليق و الهجوم.
وبرغم أن الإعلان يقول إن فرع ديسكو “وايت” بجدة لن تقدم فيه المشروبات الكحولية. إلا أن عاصفة النقد أشعلت “تويتر” فور انتشار مقطع فيديو يوثق عملية تجهيز افتتاح الملهى الليلي، ويرافق الصورة، صوت شخص يشرح طبيعة عمل الملهى الذي وصفه بأنه سيكون “ديسكو محترم” للعائلات، مشيرا إلى أن أسعار التذاكر ستتراوح من 500 إلى ألف ريال سعودي.
و دشن مدونون هاشتاغ #ديسكو_في_جده،وهاشتاغ #لاأرضى_بمنكرات_شاطئ_بيتش_بجده على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية ليتصدر قائمة الهاشتاغات الأكثر انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 37 ألف تغريدة ، ضمت في عدد كبير منها انتقادات لهيئة العامة للترفيه، مطالبين بوضع حد للهيئة وإغلاقها لأنها لا تمثل القيم السعودية”.
هذا الغضب الواسع حول الملهى لم يعلق عليه رئيس الهيئة تركي آل الشيخ.
ومن جهته قال مدير الاتصالات الإقليمي لشركة “وايت” سيرج طراد ، لـ”بي بي سي”إن هذا الملهى يتوافق مع جميع الضوابط الشرعية السعودية وسيفتح أبوابه مؤقتا ضمن مهرجان جدة السنوي. كما أنه لن يسمى “ملهى” بل “مقهى””.
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#ديسكو_في_جده— جابر الودعاني🇸🇦 (@Bawwaj) June 12, 2019
انا اقنعتني يوم قالت (بار حلال)
وفيه بعد dance floor يعني ساحة رقص، يعني اتوقع الرقص بالرد بول والكود ود عشان نرضي الله ! pic.twitter.com/ipbnmgZdLi
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