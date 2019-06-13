شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: بيان هام من الديوان الملكي السعودي وردنا الان والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أعلن الديوان الملكي السعودي، وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود.
وقال الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) مساء الأربعاء: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود“.
وأضاف البيان أنه ”سيُصلَى عليه يوم الخميس بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
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