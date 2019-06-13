شكرا لقرائتكم خبر عن في غاية الخطورة..ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد يهين كل اليمنيين ويقهرهم مباشرة أمام معين عبد الملك الذي لم يجروء ان ينطق بكلمة ( صورة مهينة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تابعها هناعدن صورة يظهر فيها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بجوار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بدون علم الجمهورية اليمنية وهو ما أثار استياء غاضب لدى الرأي العام الذي يدل أن الإمارات لا تعترف باليمن.



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كانت هذه تفاصيل خبر في غاية الخطورة..ولي عهد ابو ظبي الشيخ محمد بن زايد يهين كل اليمنيين ويقهرهم مباشرة أمام معين عبد الملك الذي لم يجروء ان ينطق بكلمة ( صورة مهينة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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