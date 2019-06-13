الحديدة .. العمالقة تتصدى لهجوم حوثي على مواقعها في الجبلية

تمكنت قوات الوية العمالقة ضمن القوات المشتركة في الساحل الغربي، من التصدي لهجوم شنته مليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران على مواقعها في منطقة الجبلية .

وبحسب المركز الإعلامي لألوية العمالقة، ذكر مصدر ميداني، أن مواجهات عنيفة إندلعت مستخدمة فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة .. مشيراً إلى أن مليشيات الحوثي شنت هجوماً على مواقع العمالقة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بعد موجة قصف مدفعي نفذتها المليشيات على مواقع وتحصينات العمالقة .

وأردف المصدر أن المليشيات إستخدمت خلال عملية القصف مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ، وقصفت بعشرات قذائف الهاون والهاوزر وقذائف B10 التي تساقطت على مواقع العمالقة .

واشار المصدر أن قوات العمالقة تصدت لعناصر المليشيا ببسالة وحزم وتمكنت من كسر الهجوم وحالت دون إحراز عناصر الحوثي أي تقدم ، فيما تكبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد .