شكرا لقرائتكم خبر عن سحب الجنسية السعودية من الممثلة السعودية ذات الاصول اليمنية ريماس منصور بطلة مسلسل "العاصوف" وترحيلها من الاراضي السعودية لهذا السبب الصادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طالب عدد كبير من النشطاء في السعودية بضرورة ترحيل الممثلة اليمنية الشهيرة ريماس منصور وسحب جنسيتها السعودية وذلك على خلفية نشرها عبر حسابها على سناب مقطع فيديو تتحدث فيه عن تأخر طواقم الدفاع المدني عن اخماد الحريق في شقتها.

واحترقت شقة الممثلة السعودية صاحبة الأصول اليمنية ريماس منصور في الرياض حيث كشفت عن الحادث من خلال مقاطع فيديو في حسابها بسناب شات.

ووثقت ريماس حريق شقتها حيث كانت تصرخ وتبكي بشدة ووجهت انتقادات لاذعة للمطافي وذلك بسبب التأخير في الحضور لموقع الحريق لأكثر من ساعة.

وقال أحد المغردين عبر تويتر :" الي يقول معليش تحت الصدمه ومدري ايش اشوف نسيت الصدمة وفتحت سناب تصور رايقه هذي مو مفجوعه المفجوع ينسى نفسو #ترحيل_اليمنيه_ريماس_منصور".

فيما قالت المغردة وتدعى منوش :" غض النظر عن الجنسية ما يحق لها تصور رجال الدفاع المدني وتقولهم توكم تجون توكم تصحون ايش عقبه طيب الرجال هذولاء مالهم امهات زوجات اخوات مشككه في امانتهم وشغلهم لازم تتعاقب على تشويه السمعه والتصوير وبعدين لما شافت بيان الدفاع المدني طلعت تعتذر".

وقال آخر :" من انتي ياريماس منصور تنتقدين مجهود ابطال الدفاع المدني يضحون بارواحهم لانقاذ الناس وتجي وحده مثلك وتنتقدهم وتدعي عليهم هزلت والله".