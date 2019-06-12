بلادنا تدين استهداف مليشيا الحوثي صالة القدوم بمطار أبها الدولي

أدانت حكومة الجمهورية اليمنية بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي المدعومة من ايران ،صباح اليوم الاربعاء ،باستهداف صالة القدوم بمطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وأسفر عن إصابة 26 شخصاً من المسافرين من جنسيات مختلفة بجروح.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها "ان استمرار هذه الجماعة باستهداف المنشآت المدنية ومن خلفها ايران التي تمدها بالأسلحة يعكس مدى الخطورة التي باتت تشكلها هذه الجماعة المتطرفة والدرجة التي وصل إليها النفوذ الايراني عليها".. وفق 'سبأ'.

واضاف البيان "ان هذا العمل الارهابي يمثل تحدياً للمجتمع الدولي ورسالة واضحة للعالم بأن هذه المليشيا لا تريد السلام وليس لديها استعداد للاستجابة لمتطلباته".

وطالب البيان المجتمع الدولي باتخاذ الاجراءات الصارمة ضد هذه المليشيا والقوى الداعمة لها .