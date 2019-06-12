مدير أمن أبين يعلن إستقالته من منصبه

أعلن مدير أمن محافظة أبين، العميد الخضر علي ناصر، الأربعاء، إستقالته من منصبه، حسبما نقلت مواقع إخبارية محلية عن مصادر أمنية في المحافظة .

وتعود أسباب الإستقالة التي قدمها العميد الخضر علي ناصر إلى نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المهندس أحمد أحمد الميسري، إلى قيام وزارة الداخلية بسحب الف جندي من القوة التابعة للأمن العام في أبين وضمها للقوات الخاصة دون الرجوع إليه كمسؤول عن أمن محافظة أبين، حسبما نقلت مواقع أخرى على لسان العميد الخضر .

ولم تصدر وزارة الداخلية، حتى الآن أي تصريح أو بيان يؤكد أو ينفي صحة الأنباء المتداولة على المواقع الإخبارية المحلية .