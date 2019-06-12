وتعود أسباب الإستقالة التي قدمها العميد الخضر علي ناصر إلى نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية، المهندس أحمد أحمد الميسري، إلى قيام وزارة الداخلية بسحب الف جندي من القوة التابعة للأمن العام في أبين وضمها للقوات الخاصة دون الرجوع إليه كمسؤول عن أمن محافظة أبين، حسبما نقلت مواقع أخرى على لسان العميد الخضر .
ولم تصدر وزارة الداخلية، حتى الآن أي تصريح أو بيان يؤكد أو ينفي صحة الأنباء المتداولة على المواقع الإخبارية المحلية .
كانت هذه تفاصيل خبر مدير أمن أبين يعلن إستقالته من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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