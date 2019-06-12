كتائب أبي العباس تنفي أخبار مواقع "الإخوان" الممولة من قطر

نفت كتائب أبي العباس، اليوم بما نشرته مواقع الإخوان عن استمرار قطع طريق تعز - التربة.

وقالت الكتائب في بيان - حصل "الخليج 365" على نسخة منه - "لا صحة للاخبار التي تتناولها المواقع الصفراء التابعة لجماعة الاخوان المسلمين والمموله من دولة قطر عن استمرار قطع طريق تعز - التربة لليوم الثاني".

وأوضحت الكتائب بأن بعض من الافراد قاموا بالاحتجاج يوم أمس بقطع الطريق لساعة من الوقت احتجاجا على مُصادرة رواتب كتائب أبي العباس من قبل المحور إلا أن قيادة الكتائب وبمسؤولية قامت بمنع أي احتجاجات مؤكدة على ضرورة اتباع الخطوات السلمية والصحيحة في انتزاع الحقوق التي تحاول قيادة المحور مصادرتها".

وأكدت كتائب أبي العباس لأفرادها أنها ستقف إلى جانبهم ولن تترك حقوقهم وستطرق كل الأبواب القانونية والرسمية من أجل إيقاف هذه التجاوزات التي تقوم بها قيادة المحور.

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ودعت كتائب أبي العباس قيادة المنطقة العسكرية الرابعة ورئاسة هيئة الاركان ومعالي وزير الدفاع وفخامة رئيس الجمهورية الى النظر الجاد والمسؤول في المشاكل والاشكاليات التي تفتعلها قيادة المحور، مطالبة بسرعة التحقيق في الخطوات المخالفة التي سبق للمحور اتخاذها في محاولة إلى جرنا الى صراع جديد لا نرغب به.

يذكر ان قيادة المحور تقوم بتسليم رواتب كتائب أبي العباس لشخص ليس له صفه بالكتائب وسبق لقيادة الكتائب بتحرير مذكرة لمحور تعز بعدم التعامل مع هذا والتعامل مع مندوب اللواء 35 مدرع.

واختتمت الكتائب "ويتضح من خلال هذه الافعال بأن قيادة المحور غير مسؤله تجاه الحيش وإنما تخدم مصالح خاصة".