أركان المنطقة العسكرية الثانية يزور خفر السواحل لتقديم تهاني العيد

قام صباح اليوم أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم يرافقه رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العميد محمد عمر اليميني بزيارة لقيادة خفر السواحل لتقديم التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك .

و أثناء الزيارة ألقى أركان حرب المنطقة العسكرية الثانية كلمة نقل خلالها تهاني و تبريكات محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فرج سالمين البحسني بمناسبة عيد الفطر السعيد.

و أشاد العميد ركن عويضان في كلمته بالجهود التي يبذلها قيادة و أفراد خفر السواحل من أجل الحفاظ على سواحلنا الممتدة من "بئر علي" غرباً حتى "حضاتم" شرقاً، مبيناً أن هذا الساحل الطويل يجب أن نحافظ عليه من كل الأعمال الخارجة عن القانون.

و أوصى العميد ركن عويضان على ضرورة التحلي باليقظة العالية و رفع درجة الجاهزية مع الإلتزام الكامل بالضبط و الربط العسكري من خلال الانضباط بالدوام الرسمي و التواجد داخل المعسكرات.

و أضاف أركان حرب المنطقة أن ما وصلت إليه اليوم حضرموت يعد إنجازاً كبيراً بفضل الله ثم بفضل التضحيات التي قدمها أبناؤنا من رجال النخبة الحضرمية لأجل تثبيت أمن و استقرار المحافظة و الوطن عموماً.

كان في استقباله قائد خفر السواحل الرائد محمد عمر بامهير و عدد من الضباط و الصف و الجنود.