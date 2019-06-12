أمن عدن يضبط أسلحة متنوعة شرق عدن

ضبطت الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، أسلحة وذخائر متنوعة كانت في أحد الأوكار شرق المدينة .
وقالت مصادر أمنية، أن قوات أمنية بدعم من مكافحة الإرهاب، بقيادة مدير أمن عدن، اللواء شلال علي شائع، تمكنت من ضبط هذه الأسلحة بعد عمليات تحري ومتابعة وبمعلومات استخباراتية بمشاركة التحالف العربي .. مشيرة إلى أن الوكر المتمثل بأحد الأحواش يقع خلف ملعب 22 مايو بمديرية الشيخ عثمان .
واضافت انه تم تحريز المضبوطات ونقلها وجاري التحقيق في الواقعة ، ولا توجد تفاصيل اكثر حتى الان، حسبما نقل موقع عدن تايم عن المصدر .
وحققت الأجهزة الأمنية في عدن، نجاحاً كبيراً في تعزيز الأمن والإستقرار وإحباط الكثير من العمليات الإرهابية والجرائم قبل وقوعها، بدعم وإسناد من التحالف العربي .
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