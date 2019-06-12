شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول حوثي كبير يتطاول على قضاة اليمن ويوجه لهم اتهام خطير! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر مطلع أن مسؤول حوثي كبير تطاول على قضاة اليمن شمالا وجنوبا و وصفهم بالكفار.

وأفاد المصدر في تصريح الى " المشهد اليمني " أن القاضي أحمد عقبات وزير العدل في حكومة المليشيا غير المعترف بها، وصف الثلاثاء في زيارته لمحافظة إب، قضاة الحكومة اليمنية الشرعية وقضاة الشمال الذين يستلمون رواتبهم من الحكومة الشرعية بأنهم كفار.

واشار المصدر إلى ان عقبات دعا الى عدم الصلاة على من مات منهم أو الوقوف على قبره.

و اعتبر استاذ قانون ما قاله عقبات بأنه سابقة خطيرة من قاض على قضاة وزملاء.

ونوه بأن ما قاله عقبات يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحوثي هو الملزم بتسليم المرتبات كونه الذي بيحصل الإيرادات؛ وأن الكافر هو الذي صادر المرتبات ولم يسلمها.

وكان وزير العدل بحكومة المليشيا غير المعترف بها، القاضي أحمد عقبات تفقد ومحافظ إب عبدالواحد صلاح، الثلاثاء، أحوال نزلاء الإصلاحية المركزية بمحافظة إب ومعهما رئيس محكمة استئناف المحافظة القاضي عبدالعزيز الصوفي ورئيس نيابة إستئناف المحافظة القاضي الدكتور مروان المحاقري على أوضاع السجن واحتياجاته.

جدير بالذكر ان مليشيا الحوثي اعتادت على تكفير وتخوين كل من يطالب بمرتبه منها او يتسلمه من الحكومة الشرعية؛ متناسية ومسؤوليها أن الرواتب حقوق مكتسبة ثابتة لا مساومة فيها.