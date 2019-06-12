شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : منشورات ورقية للتحالف العربي فوق سماء العاصمة صنعاء (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول اليوم الأربعاء ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لقصاصات ورقية ألقيت على العاصمة صنعاء وسط البلاد، الخاضعة لسيطرة ميلشيا الحوثي الانقلابية.

وتتضمن القصاصات المطبوعة رسائل للمواطنين في العاصمة صنعاء، يقال إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن هو من ألقاها.

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وتحمل المنشورات الورقية دعوات للمواطنين بتجنب أماكن تواجد القيادات الحوثية، والعسكرية، كونها ستكون موضع استهداف.

ودعا جميع السكان الابتعاد وتجنب التجمعات الحوثية المسلحة، في الأحياء والمباني.

