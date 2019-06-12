شكرا لقرائتكم خبر عن ”عروس البحر العربي” تشهد زفاف جماعي لمائتي شاب وشابة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد مدينة المكلا "عروس البحر العربي"، محافظة حضرموت، غدا الخميس، العرس الجماعي الاول لمائتي شاب وشابة، بدعم من الهلال الاحمر الاماراتي.

واوضح مصدر مطلع ان هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضرموت استكملت استعداداتها لتنظيم العرس الجماعي الثالث باليمن في عام التسامح والاول في حضرموت لعدد مائتي شابا وشابة يوم غد الخميس بمديرية المكلا.

وانهت الهيئة كافة ترتيباتها لتنظيم هذا العرس الجماعي بمديرية المكلا في حفلا فنيا وخطابي بالمحافظة.

ويأتي هذا العرس في اطار تلبية احتياجات شباب اليمن ومساعدتهم على تيسير الزواج في ظل الأوضاع الصعبة التي تمرت بها والتخفيف من معاناتهم من متطلبات الزواج الباهظة.

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