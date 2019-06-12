شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعو الحوثيين إلى الوقف الفوري لاستهداف السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دعت جمهورية مصر العربية، اليوم، ميليشيا الحوثي الانقلابية إلى “الوقف الفوري لأي استهداف لأراضي المملكة”، وذلك عقب استهداف الميليشيا مطار أبها الاقليمي في منطقة عسير الحدودية مع اليمن.

وتشارك مصر في التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن منذ مارس 2015.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، اليوم، أن “الاستهدافات للمطارات الدولية تمثل خرقاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية كافة”، مؤكدة وقوف مصر حكومةً وشعباً مع حكومة وشعب السعودية في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها.

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ودعت الخارجية المصرية في بيانها المجتمع الدولي للعمل على التصدي للأعمال الإرهابية كافة التي من شأنها زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، صباح اليوم، عن سقوط “مقذوف حوثي” في صالة القدوم بمطار أبها الدولي، نجم عنه إصابة 26 مدنيا من المسافرين ومن جنسيات مختلفة بينهم 3 نساء (يمنية هندية، سعودية)، وطفلين سعوديين وتم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18حالة منها في الموقع إصابتهم طفيفة.

ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابهم على السلطة الشرعية المعترف بها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.