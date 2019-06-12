شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي : هكذا سيتم الرد على استهداف الحوثي لمطار أبها والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - كشف المحلل السياسي، سامي البشير المرشد، عن الطريقة التي سيتم بها الرد على جريمة الحوثي في مطار أبها.
وكتب المرشد، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي، تويتر”جريمة الحرب التي ارتكبتها عصابة الحوثي بأوامر مباشرة ومتعمدة من الحرس الثوري الإيراني صباح اليوم سيتم الرد عليها بطريقة عسكرية موجعة وحاسمة من قبل التحالف العربي، وكذلك سياسية دبلوماسية من خلال المجتمع الدولي”.
وتابع: “ذلك عن طريق تطبيق جاد للقانون الدولي بإجراءات واضحة ومحددة من مجلس الأمن”
وكانت مليشيا الحوثي قد اعلنت قصفها لمطار ابها ما اسفر عن اصابة 26 شخص بين رجال ونساء واطفال
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