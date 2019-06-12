الارصاد ينبه من حالة جوية غير مستقرة يرافقها هطول أمطار متفاوتة على هذه المحافظات

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عدن - ياسمين التهامي - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية تأثر المحافظات الجبلية من صعدة شمالا و حتى تعز و لحج جنوبا بحالة من عدم استقرار الأجواء.

وأكد المركز أن هذه الحالة الجوية سيرافقها هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية، و احتمال امتدادها إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (الضالع، البيضاء، أبين، شبوة)، و أجزاء من السواحل الجنوبية و الغربية خلال فترتي الظهيرة و المساء.

و نبه المركز إلى عدم التواجد في بطون الأودية و مجاري السيول أثناء و بعد هطول الأمطار، كما نبه من انزلاق المركبات و انهيار الصخور و الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية في الطرقات و المنعطفات الجبلية أثناء و بعد هطول الأمطار، و نبه أيضا بضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية أثناء هطول الأمطار.

وشهدت أغلب محافظات الجمهورية هطول امطار غزيرة خلال الايام الماضية بفعل تأثير المنخفض الجوي، خصوصا المحافظات الشرقية والجنوبية.

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