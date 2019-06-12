شكرا لقرائتكم خبر عن الحديدة.. المليشيات الحوثية تقصف قرى ومزارع الجاح أثناء توزيع المساعدات الإغاثية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدفت المليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا ضمن خروقاتها المتواصلة ليوم الثلاثاء 11 يونيو 2019، قرى ومزارع منطقة الجاح بمختلف الأسلحة الرشاشة والمتوسطة تزامنا مع توزيع المقاومة الوطنية المساعدات الإغاثية لأهالي المنطقة الواقعة جنوب الحديدة.







وأكد مصدر في الإعلام العسكري التابع للمقاومة الوطنية حراس الجمهورية لـ "وكالة 2 ديسمبر" أن بقايا جيوب المليشيات الحوثية ارتكبت الساعات الماضية أكثر من 12 خرقا لوقف إطلاق النار مستخدمة الأسلحة الرشاشة عيار 14.5 و12.7 ومعدلات البيكا وسلاح القناصة وقذائف الهاون والهوتزر وار بي جي في قصفها لمزارع النخيل وقرى المرازيق في الجاح.







وأوضح أن معظم الخروقات ارتكبتها بقايا جيوب المليشيات الحوثية المتمركزة في مزارع الحسينية لحظة تواجد فريق من وحدة العمليات الإنسانية التابعة للمقاومة الوطنية لتوزيع المساعدات الإغاثية على أهالي قرى المرازيق والشواذل والطور والصفارية.







وأضاف أن بقايا جيوب المليشيات الحوثية قصفت مزارع النخيل وقرى المرازيق في وادي الجاح بأربع قذائف هاون وقذيفتي هوتزر وقذيفة ار بي جي فضلا عن القصف بأسلحة الرشاشة.



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