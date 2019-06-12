شكرا لقرائتكم خبر عن اشتباكات عنيفة في منطقة سعوان شرقي صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات عنيفة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء في منطقة سعوان شرقي صنعاء.

وأوضحت مصادرو اعلامية نقلا عن سكان محليون أن مواجهات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة اندلعت بين قبليين ومسلحين حوثيين بسبب نزاع على قطعة أرض، الأمر الذي أسفر عن سقوط جرحى من الطرفين بحسب المشهد العربي.

واشاروا إلى أن الاشتباكات اندلعت بعد محاولة مشرف حوثي استحداث في أرضية متنازع عليها، بينما أرسلت مليشيا الحوثي تعزيزات إلى المنطقة وأن الوضع مازال متوتراً، إلى جانب انتشار مكثف للمسلحين وسط محاولات قبلية لعمل وساطة من أجل احتواء الموقف.

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