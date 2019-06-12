شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحوثيون يكشفون مواصفات الصاروخ الباليستي المجنح الذي استهدف مطار ابها الدولي (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الحوثيون اليوم مواصفات ما قالوا عنه إنه صاروخ "كروز مجنح" والذي استهدف مطار أبها الدولي واسفر عن سقوط 26 مصاب من المدنيين.



وحاول الحوثيون تعظيم قوتهم، بذكر مواصفات ما قالوا عنه انه صاروخ مجنح، لم يفعل شيء سوا ان تعاطف المجتمع الدولي مع السعودي وادانوا الهجوم الحوثي ووصفوا الحوثيين انهم ذراع إيران في المنطقة.



ولم يسفر سقوط الصاروخ الحوثي على مطار أبها الدولي سوى اصابة 26 شخص، وهو ما قد يتبادر إلى الذهن بالخلط بين ان يكون هذا صاروخ مجنح كما يصفه الحوثيون أو قذيفة هاون، او مقذوف كاتيوشا، حيث ان الاخير تدميره اكبر من ذلك، كما أن المطار عاد للعمل بعد ساعات قليل من توقفه.



وقال الحوثيون ان الصاروخ إنهم "صنعوا الصاروخ وانه ذاتي الملاحةن و يقوم بالطيران بارتفاعات منخفضة يصل مداه إلى 2500 كم ويمتلك قدرة عالية على المناورة الدقة العالية في اصابة الهدف بهامش خطأ لايتجاوز متر ونصف" بحسب وصفهم.



مضيفين انه يحمل "نظام ملاحة عالي الدقة يستعمل أقمار GPS ومعالج حاسوبي – مصمم لحمل رأس حربي تقليدي يزن 450 كيلو".



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