عسكر : إستهداف مطار أبها يهدد جهود السلام وجريمة يعاقب عليها القانون

قال وزير حقوق الإنسان، محمد عسكر، أن إستهداف ميليشيا الحوثي الإنقلابية لمطار أبها الدولي في يهدد بشكل واضح جهود السلام، وجريمة يعاقب عليها القانون .

وأعرب عسكر في تغريدات له بتويتر، رصدها (الخليج 365) عن إدانته وإستنكاره الشديدين الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من ايران على مطار أبها الدولي والذي اسفر عن إصابة 26 مدنيا من المسافرين بينهم طفلان، وثلاث نساء من جنسيات سعودية ويمنية وهندية، فضلا عن أضرار مادية لحقت بصالة المطار.

وأكد أن مثل هذا السلوك يهدد بشكل واضح جهود السلام ويكشف نوايا هذه الجماعة تجاه تهديد الامن والسلم .. داعياً مجلس الامن الدولي للقيام بواجبه تجاه هذه المليشيا بدءاً بتصنيفها كجماعة ارهابية واتخاذ المزيد من العقوبات والتدابير للحيلولة دون ارتكابها المزيد من الجرائم في المستقبل.

وأضاف "ونذكّر بأن استهداف الأعيان المدنية جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي" .. لافتاً إلى أن هذا الاستهداف الإرهابي هو الخامس من نوعه خلال شهر واحد ما يعني ان المليشيات تعيش حالة تصعيد غير مسبوق ضد المنشآت المدنية التابعة للملكة السعودية الشقيقة.