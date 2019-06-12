بن بريك يتهم الأصلاح بعرقلة أعظم رد على إستهداف مطار أبها

أتهم نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ، هاني بن بريك، حزب التجمع اليمني للإصلاح بعرقلة أعظم رد للتحالف العربي على إستهداف ميليشيا الحوثي الإنقلابية لمطار أبها في المملكة العربية السعودية.

وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "بعد استهداف مطار مطار ابها ينبغي أن يدفع التحالف بقوة لتحريك جبهة مأرب وتعز هذا أعظم رد"، قبل أن يستطرد بقوله، "ولكن كيف الحيلة وحلفاء الحوثي - حزب الإصلاح الإخونجي - في تلك الجبهات على بعد أقل من 600 متر يقيم المسرحيات والأعراس الجماعية لأبطال تلك الجبهات وبعدها شهر العسل في صنعاء والمصروف من التحالف" .

وفي تغريدات سابقة، أكد الشيخ هاني بن بريك أن لو استمر الدعم لحزب الإصلاح الإخونجي فسينتهي التحالف لخسارة الحرب .

وقال "الحوثي يمارس سياسة النفس الطويل في الحرب فهو ليس دولة ولايضره طول الحرب وإن لم تحسم المعركة فمعناه بقاء الحوثي مسيطرا وهذا ما يعمل عليه الإخونج" .. معتبراً من يصر على دعم الإخونج خائن للدين وللوطن ولولاة الأمر.

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وأشار الشيخ بن بريك إلى أن أول خطوة القضاء على سيطرة حزب الإصلاح الإخونجي الإرهابي الخائن على مأرب وتعز وتمكين أهل المحافظتين الطيبين الصادقين في ولائهم وتحريك جبهاتهم للزحف إلى صنعاء .. مؤكداً أنه يضمن للتحالف العربي حينها في شهر واحد ستسقط جبهات الحوثي واحدة تلو الأخرى وصولا لصنعاء ، فما يجري من حزب الإصلاح السكوت عنه خيانة .

وأضاف "سياسة لاتحارب أعداءك مجتمعين لاتعني ضم بعض أعدائك لصفوفك وتمكينه من التقوي معتقدا إنك مسيطر عليه" .. لافتاً إلى أن الغرور مصيبة وأن من واقع مسؤوليته كمقاوم قاتل الحوثي منذ بداية الحرب بل من حرب كتاف أن ينصح بكلمة واحدة ( كفى ) سكوتا عن الإخونج الخونة والمرتزقة فوالله مذ عرفهم الشعب وهم يبغضون التحالف .

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، أنه عند الساعة (02:21) من صباح اليوم الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

وأوضح أن سقوط المقذوف - حتى إعداد هذا البيان - أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان، وتم نقل 8 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.