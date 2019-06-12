سائقو وسائل نقل المياه يقدمون بياناتهم للجنة معالجة المياه بتعز

وبحسب المكتب، فإن مالكي وسائل نقل المياه وصلوا لتقديم وثائقهم وتعبية بياناتهم بالاستمارات الخاصة بذلك.





وكانت شرطة تعز عقدت لقاء موسعا بعقال مدينة تعز حول أزمة المياه في المدينة، برعاية محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان.

وحضر اللقاء وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ومدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي ومدير مكتب النظافة حسين المقطري ومدير مكتب النقل محمد النقيب.

وفي اللقاء ألقى وكيل أول محافظة تعز كلمة تحدث فيها عن أهمية تضافر الجهود في سبيل تخفيف الأعباء عن المواطنين وخاصة تنفيذ كل ما تم اتخاذه مؤخرا بما يخص توفير المياه وذلك من خلال تحديد تسعيره خاصة لوايتات المياه وإلزام أصحابها بالتسعيرة الرسمية، كما طالب عقال الحارات برصد كل المخالفين وإبلاغ الأجهزة الأمنية عنهم.

Advertisements

من جهته ثمن مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي جهود وكيل أول محافظة تعز الدكتور ومتابعته الحثيثة لأزمة المياه لما لها من أهمية بالغة في حياة المواطنين.

وأشار الأكحلي إلى تشكيل شرطة تعز للجنة برئاسة نائب مدير عام شرطة محافظة تعز العقيد أنيس الشميري ومساعد مدير عام شرطة محافظة تعز لشؤون الأحياءالعقيد سمير الأشبط ومدير شرطة السير العقيد عبدالله راجح وذلك وذلك لضبط المتلاعبين والمخالفين للتسعيرة الموحدة للمياه كما أكد بأن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في حق المخالفين والمتلاعبين الذين يستغلون معاناة الناس والظروف التي تمر بها محافظة تعز..

كما تطرق العميد الأكحلي خلال اللقاء إلى قضية إطلاق النار في الأعراس مؤكدا بأن الأجهزة الأمنية ستلاحق جميع من يطلق الرصاص في الأعراس، وحث العقال على التواصل مع المواطنين وإبلاغهم بمنع إطلاق الرصاص في الأعراس وقرار إدارة عام شرطة محافظة تعز بحظر إطلاق الرصاص في الأعراس لما في ذلك إزهاق للأنفس البريئة وإقلاق للسكينة العامة.

كما ثمن الأكحلي الخطوة التي اتخذها قائد اللواء ٢٢ ميكا العميد ركن صادق سرحان، ودعوته لكل أفراد اللواء بتجتب إطلاق النار في الأعراس وتأكيده على محاسبة ومعاقبة المخالفين، وقدم الأكحلي شكره لقيادة اللواء على هذه الخطوة التي تنم عن حرصها على أمن وسكينة واستقرار هذه المحافظة .

حضر اللقاء مساعد مدير عام شرطة محافظة تعز لشؤون الأحياء العقيد سمير الأشبط ومدير ادارة التوجيه المعنوي والعلاقات العامة العقيد أحمد الأهدل ومدير إدارة شؤون العقال المقدم رشاد القدسي.