صعدة.. التحالف يقصف أهدافا للمليشيا في المهاذر بسحار

شنت مقاتلات التحالف العربي، مساء اليوم الأربعاء، حزيران 12، 2019، غارات على أهداف للمليشيا الحوثية في محافظة صعدة شمالي اليمن. وقالت مصادر محلية إن المقاتلات الحربية هاجمت أهدافا للمليشيا في منطقة المهاذر التابعة لمديرية سحار قرب Advertisements مركز المحافظة. وأضافت أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر. وكان التحالف قصف، في وقت سابق اليوم، مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

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