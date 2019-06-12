رئيس أركان محور تعز يزور قيادة الشرطة العسكرية بالمحافظة.. صور

زار رئيس أركان محور تعز، قائد اللواء 170 دفاع جوي، العميد عبدالعزيز المجيدي، ومعه قائد اللواء الخامس حرس رئاسي العميد عدنان رزيق، صباح اليوم الاربعاء فرع قيادة الشرطة العسكرية بالمحافظة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، اطلع العميد المجيدي وكذا العميد رزيق على الجاهزية القتالية، وسير العمل والانضباط العسكري، وكان في استقبالهما قائد الشرطة العسكرية العميد جمال الشميري.

وهنأ المجيدي قيادة وصف وضباط الشرطة العسكرية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مشدداً على ضرورة رفع اليقظة العالية والانضباط لمنتسبي الشرطة العسكرية.

وأثنى المجيدي على الدور الكبير الذي تقوم به قوات الشرطة العسكرية في عملية الضبط والربط بين الوحدات العسكرية، وتأمين المدخل الغربي للمدينة.

من جهتهم، شكر قيادة وصف وضباط رئيس أركان محور تعز على هذه الزيارة.. مؤكدين على استمرارهم في العمل بعزيمة عالية حتى إعادة تثبيت الأمن والاستقرار وتأمين حياة المواطنين.