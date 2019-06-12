كيف تحاول ميليشيا الإصلاح في تعز إستهداف اللواء 35 مدرع ؟! .. تفاصيل خاصة

كشفت مصادر أمنية، وأخرى عسكرية، عن مخطط تقوم ميليشيا الإصلاح في محافظة تعز، حالياً بتنفيذه لإنهاء تواجد اللواء 35 مدرع المتمركز حالياً في مديرية التربة جنوب غرب المدينة .

وقالت المصادر، لـ(الخليج 365) أن ميليشيا حزب الإصلاح تسعى للتخلص من سيطرة اللواء على الطريق الرابط بين قلب المدينة والعاصمة المؤقتة عدن لتحكم سيطرتها بشكل كامل على المدينة التي تعيش حصاراً تفرضه الميليشيات عليها من الجهات الشرقية والغربية والشمالية منذ أربع سنوات ونصف .

ولفتت المصادر إلى أن مخطط الإصلاح يتمثل بإعداد ملف عن ما يسمى بجرائم وإنتهاكات اللواء في مناطق تمركزه جنوب غرب المدينة وذلك بعد فشلها تنفيذ إنتشار عسكري لقوات اللواء الرابع مشاة الذي يقوده القيادي الإصلاحي أبوبكر الجبولي عقب تدخل المنطقة العسكرية الرابعة والتحالف العربي .

وأضافت المصادر أن ميليشيات الإصلاح ترى في قائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي، خطراً يهدد تواجدها في قلب محافظة تعز حتى بعد خروج كتائب المقاومة الشعبية "أبو العباس" إلى الكدحة لتجنيب المدينة حرباً كانت تسعى ما تسمى "الحشد الشعبي" التابعة للإصلاح لإشعالها بحجة تثبيت الأمن وتعزيز الإستقرار الغائب حتى الآن عن المدينة .

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وبينت المصادر للموقع، أن الميليشيات الإصلاحية في الجيش والأمن شكلت لجنة من هيئة التفتيش القضائي لبدء إعداد الملف بإشراف مباشر من مستشار قيادة محور تعز، سالم عبده فرحان، المعروف بإنه مرشد الإخوان والحاكم العسكري في تعز .

وذكرت المصادر أن هذه التحركات جاءت بعد توجيهات أصدرها نائب رئيس الجمهورية، الفريق علي محسن الأحمر، بإعادة تفعيل هذه الهيئة المتوقفة عن العمل منذ سنوات .. مؤكدة أن هذه التوجيهات جاءت لتنفيذ المؤامرة التي يتم إعدادها ضد اللواء 35 مدرع .

وأكدت المصادر أن حزب الإصلاح عازمة على أخونة الجيش والامن والقطاعات المدنية في محافظة تعز من خلال إحكام سيطرتها على المنفذ الأخير الذي يربط قلب المدينة بالعاصمة المؤقتة عدن .