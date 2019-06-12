"الخليج 365" ينشر مواعيد إقلاع الرحلات الجوية ليوم غد الخميس

ينشر "الخليج 365"، مواعيد إقلاع الرحلات للخطوط الجوية اليمنية، اليوم الأربعاء، يوم غد الخميس الموافق 13 يونيو 2019م كالتالي: رقم الرحله : 607. خط الرحله : القاهره- سيئون. الاقلاع 0200 بعد منتصف الليل. (توقيت القاهره). الوصول: 0630 صباحا. رقم الرحله : 500. خط الرحله : سيئون- جده. الاقلاع : 0800 صباحا. الوصول : 1015 صباحا. رقم الرحله : 501. خط الرحله : جده- سيئون. الاقلاع :1130 ظهرا.(توقيت جده) الوصول: 1345 ظهرا. رقم الرحله : 606. خط الرحله : سيئون- القاهره. الاقلاع : 1445 ظهرا. الوصول : 1730 مساء. رقم الرحله : 640. Advertisements خط الرحله : عدن- عمان. الاقلاع :0700 صباحا. الوصول: 1030 صباحا. رقم الرحله : 649. خط الرحله : عمان- عدن. الاقلاع : 1130 ظهرا.(توقيت عمان) الوصول : 1500 عصرا. رقم الرحله : 609. خط الرحله : جده- عدن. الاقلاع :1230 ظهرا. (توقيت جده). الوصول: 1430 ظهرا. رقم الرحله : 600. خط الرحله : عدن- القاهره. الاقلاع : 1530 عصرا.

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