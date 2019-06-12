استمرار حملة رفع المخلفات الصلبة في مدينة المكلا

بتمويل من البنك الدولي، وبالتنسيق مع صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت، تستمر الحملة الشاملة لرفع المخلفات الصلبة والأتربة المتراكمة بمدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت.

وتشهد الحملة التي ينظمها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع unops ،تفاعلا كبيرا من أهالي المدينة بالإضافة إلى الجهد المبذول من مهندسي النظافة الذين يعملون بإخلاص في عملهم للحفاظ على نظافة المدينة وإعطاء بيئة صحية سليمة للمواطنيين من خلال رفع المخلفات الصلبة ونقلها إلى المكان المخصص لذلك.

وتستهدف الحملة عدة مواقع منها، وهي (المعاوض - مدخل الكود - مدخل باب الحاره - هاف مون)، وسيتم الاستمرارية في العمل حتى يتم القضاء على رفع جميع المخلفات من الأماكن المستهدفة.

ويواصل فريق العمل، في رفع المخلفات الصلبة إلى ساعات متأخرة من الليل، حيث وبلغ مجموع ماتم رفعه من المخلفات إلى أكثر من 1263 حمولة خلال يومين فقط.

وتهدف الحملة على الحفاظ على جمال المدينة وتحسين مؤشرات البيئة وسلامة المواطنين.