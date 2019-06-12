بالصور.. اجتماع بتعز يناقش الاستعدادات لتنفيذ الإختبارات العامة للمرحلة الثانوية

رأس وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي صباح اليوم الاربعاء اجتماع لمدراء عموم وأمن وتربية مديريات محافظة تعز وذلك لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ الإختبارات العامة للمرحلة الثانوية للعام الدراسي 2019/2018 م.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أكد الدكتور المخلافي على ضرورة الارتقاء بأداء وأسلوب التعليم وعملية الإمتحانات بما يساهم في اعداد جيل متعلم ومؤهل للمستقبل.

مشدداً على عدم تكرار اخطاء الاعوام السابقة والحد من ظاهره الغش ، لافتاً إلى أن المرحلة الاستثنائية التي يمر بها الوطن تتطلب تضافر جهود الجميع للتغلب على التحديات التي تمر بها المحافظة واستمرار الحصار من قبل الانقلابيين.

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وشدد اللقاء على ضرورة ترتيب عملية الامتحانات في المحافظة، وتوفير الامكانات اللازمة لضمان اجراء الامتحانات في الموعد المحدد ضمن المحافظات المحررة من مليشيات الحوثي الانقلابية..

مشيرا إلى أن العملية الامتحانية في المحافظة ستسير تحت إدارة وإشراف وزارة التربية والتعليم في الحكومة الشرعية ومكتب التربية والتعليم بالمحافظة وستحظى بتأمين كامل من قبل اللجنة ألامنية التابعة لشرطة تعز والوحدات الامنية التابعة لها في المحافظة.

وخلال اللقاء استمع وكيل أول المحافظة من مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عبدالواسع شداد الى تقرير مفصل عن التجهيزات والجهود الذي يبذلها المكتب من أجل سير عملية إمتحانات الثانوية العامة في سبعة عشر مديرية و (147) مركز امتحاني لـ (24) الف طالب وطالبة.