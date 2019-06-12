صعدة.. التحالف يستهدف مواقع للمليشيا في باقم

شنت مقاتلات التحالف العربي، مساء اليوم الأربعاء، حزيران 12، 2019، غارات على مواقع للمليشيا الحوثية في
محافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية باقم الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأضافت أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.
وتشهد المديرية، منذ أيام، مواجهات عنيفة وتبادلا للقصف المدفعي بين قوات الجيش والمليشيا.
ويوم أمس، أكد الناطق باسم التحالف العربي، أن العمليات ستستمر حتى تحرير كامل مديرية باقم.
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