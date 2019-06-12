جمهورية القمر تدين استهداف لمليشيا الحوثي لمطار أبها بالسعودية

أدانت جمهورية القمر المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي صباح اليوم من قبل
الحوثيين، مما أدى إلى إصابة 26 مدنيًا من جنسيات مختلفة بينهم نساء وأطفال.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية القمر المتحدة في بيان لها: "تعتبر جمهورية القمر المتحدة حكومة وشعبًا هذه الأعمال الإجرامية المتكررة - لاسيما في الوقت الذي يتم استهداف سلامة المسافرين-؛ ما هي إلا مجرد استهتار وتلاعب بالاتفاقيات المعنية بالأمن والسلام الدوليين، مما يستدعي ويتطلب إلى التعامل بجدية وحزم نحو منع ازدياد مثل هذه الأعمال الإرهابية المنفلتة".
وكان المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، قد أعلن، أنه "عند
الساعة (02:21) من صباح الأربعاء، سقط مقذوف معادٍ "حوثي" بصالة القدوم بمطار أبها الدولي، والذي يمر
من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة".
ولفت المالكي إلى أن سقوط المقذوف أدى إلى إصابة 26 شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من
بينهم 3 نساء (يمنية، هندية، سعودية) وطفلان سعوديان، وتم نقل 8 حالات إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء
إصابات متوسطة، وعلاج 18 حالة بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.
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