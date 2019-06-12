العمالقة تنجح بالتصدي لهجوم حوثي على الجبلية بالحديدة

تمكنت القوات المشتركة، من التصدي لهجوم شنته مليشيات على مواقع العمالقة في منطقة الجبلية بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، واندلعت مواجهات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وقال مصدر ميداني إن مليشيات الحوثي شنت هجوماً على مواقع العمالقة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا بعد موجة قصف مدفعي نفذتها المليشيات على مواقع وتحصينات العمالقة.

وأردف المصدر أن المليشيات إستخدمت خلال عملية القصف مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ، وقصفت بعشرات قذائف الهاون والهاوزر وقذائف B10 التي تساقطت على مواقع العمالقة.

واشار المصدر أن قوات العمالقة تصدت لعناصر المليشيا ببسالة وحزم وتمكنت من كسر الهجوم وحالت دون إحراز عناصر الحوثي أي تقدم ، فيما تكبدت المليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.