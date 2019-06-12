انتقد الكاتب الصحفي، وضاح الجليل، اليوم الأربعاء، تغطية قناة الجزيرة القطرية للهجوم الحوثي على مطار أبها. وقال الجليل في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "قناة الجزيرة تحتفل بقصف الحوثيين مطار أبها أكثر من وسائل إعلام الحوثيين أنفسهم". وبين أن القناة" تصور الحوثيين كقوة عسكرية كبرى". واختتم "كأن الحوثيين أصبحوا ذراعا عسكريا لقطر أكثر مما هم ميليشيا إيرانية".

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كانت هذه تفاصيل خبر الجليل: "الجزيرة" صورت الحوثيين ذراعا عسكريا لقطر أكثر مما هم ميليشيا إيرانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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