"الانتقالي الجنوبي" يدين استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها

أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأربعاء، بياناً هاماً، أدان فيه الهجوم الإرهابي الذي نفذته جماعة الحوثي الإيرانية، واستهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، فيما يلي نصه:

وقال البيان إن المجلس الانتقالي الجنوبي، يرى في هذا الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأة مدنية حيوية، تأكيداً آخر على النزعة الإرهابية لهذه الجماعة المدعومة إيرانياً بالمال والسلاح والخبرات، كما يرى فيه الوجه الحقيقي البشع لهذه الجماعة التي تلجأ للتغطية على هزائمها في ميادين القتال، باستهداف مواقع التجمعات والمصالح المدنية، التي يستخدمها المدنيون من جنسيات مختلفة، بحثاً عن ضجيج إعلامي ولإدعاء انتصارات وهمية على حساب أرواح الأبرياء.

وأضاف: إن للحروب قواعدها وأخلاقها التي ينبغي على مليشيات الحوثي ومن يأتمرون بأمرها أن يلتزموا بها ومنها تجنب استهداف المنشآت والمصالح المدنية-لكن ولأن هذه الجماعة المليشياوية لا ترتقي إلى مستوى أن تسمى طرفاً يمكن مخاطبته كخصم شريف- فإنها قد تجاوزت كل القواعد، ولم تُعر القيّم والأخلاق ولأرواح الأبرياء ومصالحهم أي اهتمام، فإنها تحرص على تسجيل حضورها في هذه المعركة على حساب هؤلاء، بعد أن عجزت عن تدوين أي نصرٍ مشرف لها في ساحات المواجهات.

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وتابع: إن المجلس الانتقالي الذي يمثل اليوم حائط الصد المنيع لمطامع هذه المليشيات في الجنوب انطلاقاً من تمسكه ودفاعه عن المشروع العربي، يرى في الاعتداءات الإرهابية لهذه المليشيات على المدنيين والمنشآت والمصالح المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة قائدة المشروع العربي المناهض للمطامع الإيرانية اعتداءً على كل حر وشريف في العالم، يستوجب الرفض والإدانة.

وأعلن المجلس تضامنه المطلق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية حكومةً وشعباً، في مواجهة هذه الاعتداءات الإرهابية.

ودعا المجلس أحرار العالم وفي المقدمة منظمة الأمم المتحدة، لإدانة هذا العمل الإرهابي ومحاسبة من قام به وفق القانون الدولي بوصفه عملاً إرهابياً مكتمل الأركان.