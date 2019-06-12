إسماعيل يتحدث عن احتفاء "الجزيرة" رأس حربة إيران بالهجوم الحوثي بأبها

أكد الكاتب والمحلل السياسي، عبدالله إسماعيل، اليوم الأربعاء، أن "الجزيرة أصبحت رأس الحربة في مشروع إيران المدمر كما كانت خنجرا في خاصرة العرب منذ نشأتها".

وبين إسماعيل في سلسلة تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - أن "احتفاء الجزيرة بالأعمال الإرهابية وتسويق جماعات الإرهاب وتعظيم قوتها واستضافة قياداتها السمة الأبرز للقناة ابتداء من القاعدة ومرورا بداعش ووصولا لجماعة الحوثي".

ومضى "لولا التدليل وانحياز الأمم المتحدة ومبعوثها غريفيث الى جانب الميليشيا الحوثية والصمت عن جرائم إيران عبر ذراعها الخبيث في اليمن ما تشجعت الجماعة الارهابية الحوثية على اقتراف جريمة حرب كهذه".

وشدد على أنها "عملية طائشة تثبت فقط إرهابية الجماعة وتواطؤ المجتمع الدولي وانحياز الامم المتحدة".

وأضاف أن "عوامل التاريخ والجغرافيا والجوار والمصير المشترك يفرض المملكةالعربية السعودية اللاعب الاكبر والامين بالنسبة لليمن".

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واعتبر أن "تلك حقيقة لا تستطيع ايران ولا أدواتها القذرة تغييرها او تجاوزها".

ولفت إلى أن "الحوثية دمية ايران، لا تمتلك قراراها، وافعالها الطائشة والخرقاء تنفيذ لتوجيهات طهران".

وقال "جماعة الحوثي تصر على الانتحار السياسي وتقديم نفسها كتهديد عالمي بعمليات ارهابية هي تدرك جدا انها لن تغير شيئا على الاطلاق في المعادلة العسكرية لكن تبعاتها السياسية عليها ستكون كارثية".

ورد في تغريدة على مسؤولة بريطانية بالقول" نحن نعلم انكم تفهمون طبيعة الصراع في اليمن بين حكومة شرعية وجماعة منفلتة مدمرة منقلبة احادية التفكير اقصائية،لكنكم تراوغون لاستخدامهاورقة ابتزاز

تعاطيكم مع اليمن يؤكد، ان مصالحكم في دعم جماعة الحوثي الارهابية المرتبطة بايران واستثمارها،اولوية على حساب اليمنيين".