شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات الإعصار فايو في بحر العرب والمسار المرجّح حتى مساء الخميس وتحذيرات من كارثة في شواطئ عدن وحضرموت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تُظهر آخر صور الأقمار الإصطناعية المستلمة لدى مركز طقس العرب الإقليمي التطور المُلفت للاعصار المداري فايو، والذي يُصنف حالياً اعصاراً من الدرجة الثانية بحسب سلم الأعاصير. ويتحرك الإعصار فايو حالياً بسرعة 16 كم/ساعة ، بسرعة رياح تتراوح مابين 157 إلى 175كم/ساعة، وبضغط جوي وصل حتى الساعة 11 صباحاً من يوم الأربعاء 12/06/1440م إلى 967 مليبار، ويبعد عن سواحل غوجارات 340 كم. وحول تأثير الإعصار فايو على السواحل الجنوبية من شبه الجزيرة العربية فلا يُتوقع أن تتأثر بشكل مباشر أو غير مُباشر نظراً لتوجه العاصفة نحو الشمال الغربي باتجاه غوجارات على سواحل الهند.

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