شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أول تصريح لمدير قعطبة الجديد بعد قرار تكليفة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال الشيخ أحمد ناجي صالح في اول تصريح له بمناسبة تكليفه مديرا لمديرية قعطبه .
ان تكليفه في هذا المكان هو شرف لمريس وقعطبةوشهداءها وجرحاها وابطالها .
واكد المريسي انه لن يكون إلا خداماً للقضية التي خرج من إجلها الابطال وناضل من إجلها الجرحى وضحى في سبيلها الشهداء وسنسعى جاهدين لتحقيقها بإذن الله
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