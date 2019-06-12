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تعرف على أول تصريح لمدير قعطبة الجديد بعد قرار تكليفة

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عدن - ياسمين التهامي - قال الشيخ أحمد ناجي صالح في اول تصريح له بمناسبة تكليفه مديرا لمديرية قعطبه .

 ان تكليفه في هذا المكان هو شرف لمريس وقعطبةوشهداءها وجرحاها وابطالها .

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واكد المريسي انه لن يكون إلا خداماً للقضية التي خرج من إجلها الابطال وناضل من إجلها الجرحى وضحى في سبيلها الشهداء وسنسعى جاهدين لتحقيقها بإذن الله 

 

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