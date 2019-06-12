شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وصول الدفاتر .. مصلحة الهجرة والجوازات تحدد السعر الرسمي للجواز في عدن وبقية المحافظات وتحذيرات من التلاعب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصلحة الهجرة و الجوازات و الجنسية بعدن عن السعر الرسمي لجواز السفر.

وأكدت المصلحة إن السعر الرسمي لجواز السفر 6500 ريال و قيمة الاستمارة 1200ريال.

و حذرت المصلحة من الاساليب الاحتيالية التي يقوم بها محتالين بإيهام الضحايا بقدرتهم على استخراج جوازات سفر مستعجلة مقابل مبالغ مالية كبيرة، ليتفاجئوا بوقوعهم ضحايا لعمليا نصب و احتيال.

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و لفتت إلى تلقيها شكاوي من مواطنين تعرضوا للاحتيال من قبل اشخاص. موضحة أنها كلفت الإدارة العامة للتحقيقات و الرقابة و التفتيش بالتحقيق في الموضوع و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك و احالة المتورطين إلى النيابة العامة.

و أهابت بالمواطنين استكمال إجراءات الحصول على جواز السفر بأنفسهم دون وسطاء و عدم الانجرار لهذه الممارسات و الابلاغ عن من يقوم بذلك الى رئاسة المصلحة.

هذا وكانت مصادر حكومية قد أفادت أن الدفعة الجديدة من الجوازات التي كان من المقرر أن تصل إلى العاصمة المؤقتة عدن لا تزال مرمية في مطار جدة بالمملكة العربية السعودية في أمر يكشف بوضوح عن خلل في أداء مؤسسات الشرعية التي تتصرف دون تنسيق وتكامل فيما بينها .

واضافت انه تعثر عملية نقل الدفعة الجديدة من الجوازات التي سبق الإعلان عنها بسبب خلاف بين مصلحة الجوازات وطيران اليمنية حول تكاليف النقل في ظل معاناة المرضى والجرحى والمعتمرين والحجاج والطلاب وغيرهم من شرائح المجتمع المضطرة للسفر.