شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة ... تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني في تعاملاته عصر اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سجلت أسعار العملات الأجنبية تراجعاً أمام الريال اليمني، في تداولاته اليمن الأربعاء. وكشفت مصادر مصرفية عن تراجع طفيف للدولار والريال السعودي مقابل الريال خلافاً لصعوده في الأيام السابقة. تحديث سعر الصرف عصر اليوم الأربعاء، الموافق 12 يونيو 2019م

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