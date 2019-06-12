شكرا لقرائتكم خبر عن المالكي: الهجوم يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن الجهات العسكرية والأمنية تعمل على تحديد نوع المقذوف الذي استخدمته المليشيات الحوثية في الهجوم الإرهابي على مطار أبها.

وقال المالكي إن المليشيات الحوثية أعلنت عبر وسائل إعلامها مسؤوليتها الكاملة عن هذا العمل الإرهابي باستخدام صاروخ "كروز"، الأمر الذي يمثل اعترافاً صريحاً ومسؤولية كاملة باستهداف الأعيان المدنية والمدنيين والتي تعنى بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني.

ولفت إلى أن الهجوم يرقى إلى جريمة حرب باستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة، كما يثبت أيضاً حصول هذه المليشيا الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني بدعم وممارسته للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.