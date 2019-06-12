شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصورة التي وردت قبل ساعات من صنعاء واثارت غضب وسخرية الجميع والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشرت وسائل الأعلام التابعة للمليشيات الحوثية في صنعاء خبرا مفادة تسلم وزير خارجيتها هشام شرف أوراق إعتماد ممثل أممي رفيع المستوى وتتحدث وسائل الإعلام والقنوات الإخبارية التابعة للمليشيات الحوثية التي بثت الخبر الموثق بالصوت والصورة لمراسيم إستقبال وزير خارجيتها هشام شرف لممثل الأممي رفيع المستوي وتظهر الصورة المرفقة بالخبر المسؤول الأممي وهو في غاية السعادة أثناء تسليم أوراق إعتماده لوزير خارجية في حكومة لا توجد دولة في هذا العالم تعترف بها.

في حين تعترف بها الأمم المتحدة المنظمة الدولية المشكلة من جميع دول العالم المعترف بها ولا يوجد في ميثاقها ما يجيز لها معاملة مليشيات خارج نطاق مفهوم الدولة وتوضح الصورة قيام المسؤول الأممي علي رضا يقوم بتسليم أوراق إعتماده كممثل جديد لبرنامج الغذاء العالمي لوزير خارجية لم يسبق له أن زار دولة ولا يستطيع أن يفعل ذلك حتى في المستقبل

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وتقول وسائل الإعلام الحوثية بإن هشام شرف ناقش مع ممثل الأغذية العالمية ترتيبات صرف المساعدات للمستفدين بشكل عاجل مؤكدا على أن تكون الإجراءات سهلة ومرنة دون أن تضيف أي صعوبات على المستفيدين إلى أخر الخبر ليؤكد الممثل الأممي.. لوزير خارجية المليشيات حرص البرنامج على الألتزام بتلك التوجيهات في وصول المساعدات على وجه السرعة

في مشهد يثير المزيد من السخرية لحال المنظمات الدولية المنظوية في نطاق الأمم المتحدة .وفي أمر يدفع نحو المزيد من السخرية قيام منظمة معنية بتقديم المساعدات الغذائية والمعونات للأسر الفقيرة والمتضررة من تداعيات الحرب تقوم بتسليم المساعدات عبر الجهة التي تسرق الغذاء من أفواه الجياع في الوقت الذي هي إيضا المسؤلة عن معاناة المحتاجين للمساعدة . وهو الأمر الذي يكشف زيف المنظمات الدولية وإزدواجية المعايير

الجدير بالذكر أن منظمة الأغذية العالمية سبق أن شكت هي نفسها من إقدام المليشيات الحوثية على سرقة المساعدات الغذائية والمعونات وبيعها في السوق السوداء إلى جانب أنها تعيق دون وصول المساعدات وفقا لما سبق أن كررته المنظمة