شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة : إهانة لليمن.. يقوم بها ولي عهد الإمارات محمد بن زايد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورة يظهر فيها ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بجوار دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك بدون علم الجمهورية اليمنية وهو ما أثار استياء غاضب لدى الرأي العام الذي يدل أن الإمارات لا تعترف باليمن.



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