شكرا لقرائتكم خبر عن قناة العربية تنشر الان فيديو جديد يكشف ما يحدث في مطار أبها بعد قصفه من قبل الحوثيين..شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر فيديو نشر، اليوم، استمرار العمل بشكل طبيعي في مطار أبها الدولي عقب استهدافه من قبل ميليشيا الحوثي الانقلابية.

وأعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية أن سقوط “مقذوف حوثي” في صالة القدوم بمطار أبها الدولي، نجم عنه إصابة 26 مدنيا من المسافرين ومن جهنسيات مختلفة بينهم 3 نساء (يمنية هندية، سعودية)، وطفلين سعوديين وتم نقل 8 حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج 18حالة منها في الموقع إصابتهم طفيفة.



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وبحسب الفيديو الذي بثته قناة العربية في أحد نشراتها، أن العمل في مطار أبها يجري بصورة طبيعية ولم يؤثر الهجوم الحوثي على خطوط الرحلات.

قال المتحدث العسكري لميليشيا الحوثي الانقلابية، يحيى سريع، في وقت سابق إنهم استهدفوا مطار “أبها” الاقليمي في المملكة العربية السعودية بصاروخ كروز مجنح، “ويأتي في إطار حق الرد المشروع على ما وصفبها بـ”جرائم العدوان” وحصاره للشعب اليمني”.

ودخل اليمن في اتون حرب أهلية منذ اجتياح الحوثيين العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 وانقلابهم على السلطة الشرعية المعترف بها دولياً.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 تحالفا عسكريا بهدف انهاء انقلاب الحوثيين واعادة الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي إلى اليمن.